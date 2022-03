Cruz em torre de igreja pega fogo durante celebração de missa no interior do Ceará

Embora o susto tenha sido grande, a missa seguiu normalmente, as chamas não se espalharam pela estrutura e ninguém ficou ferido

Na noite desta quarta-feira, 2, uma cruz que ficava no alto da torre de uma igreja católica pegou fogo durante a missa de cinzas, no município de Missão Velha, Ceará. Embora o susto tenha sido grande, a missa seguiu normalmente, as chamas não se espalharam pela estrutura e ninguém ficou ferido.

Segundo o padre Antônio Luiz, pároco da Igreja Matriz São José, chovia bastante no momento da celebração quando um curto-circuito na fiação próximo à cruz provocou o fogo na estrutura.

“Era uma cruz antiga de acrílico com uma iluminação interna. Com essa chuva forte da noite houve a combustão que acabou consumindo toda a estrutura na cruz, mas sem danos a ninguém, pois a igreja é alta e o teto é todo de amianto. As faíscas não chegaram a tocar o chão”, afirmou ao g1.

Conforme o padre, ele acionou três eletricistas que trabalham com manutenção na igreja para que fossem até lá verificar. Os profissionais cortaram os fios que sobem para a torre para isolar a fiação. O fogo foi debelado.