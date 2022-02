Criminosos se passam por policiais, invadem casa e matam casal no interior do Ceará

Romeu Inácio de Sales Filho, 25, tentou fugir, mas morreu no quintal. A mulher, Hamanda Cardoso , 27, veio a óbito na cozinha da casa

Na madrugada desta quarta-feira, 23, um casal foi morto a tiros dentro de uma residência. O crime aconteceu no município do Crato, na Região do Cariri. A filha do casal, de apenas 13 anos, presenciou toda a cena. Até agora, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma moto, apresentaram-se como policiais, pularam o muro da casa e ordenaram a abertura da porta. Em seguida, dispararam com arma de fogo contra as vítimas.

A vítima Romeu Inácio de Sales Filho, 25, tentou fugir, mas morreu no quintal. A mulher, identificada como Hamanda Cardoso de Oliveira, 27, veio a óbito na cozinha de casa.

A PM os suspeitos na região. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal do Crato.