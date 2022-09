Criminosos invadem cidade, fazem reféns e explodem banco

Apesar das buscas, nenhum suspeito foi preso. Não há informações sobre feridos

Uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade de Canguaretama, no Litoral Sul do Rio Grande do Norte, rendeu trabalhadores e os usou como escudo humano, cercou o prédio da Polícia Militar e explodiu a agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quinta-feira (1).

Segundo o major Alam Bruno, da PM, o caso aconteceu por volta das 2h. Os criminosos cercaram a agência do Banco do Brasil e a Companhia da Polícia Militar, onde estavam os militares.

Houve um confronto inicial, mas os bandidos renderam pessoas que estavam voltando do trabalho, na usina da cidade, e as usaram como escudo humano.

“Só na frente da companhia foram 11 reféns. Eles desembarcaram o pessoal da van e colocaram como parede humana, para não haver mais reação da polícia. Atiraram na viatura”, contou o major.

Os criminosos conseguiram explodir o banco, mas a polícia não informou se eles conseguiram levar dinheiro. O número de criminosos envolvidos na ação também não foi informado pela corporação.

Ainda de acordo com a PM, um carro usado pelos criminosos foi recuperado em Pedro Velho, onde policiais entraram em confronto com suspeitos em fuga.

Outra viatura da PM também foi atingida pelos disparos dos criminosos, mas nenhum policial ficou ferido. Outro confronto também aconteceu no município de Brejinho.