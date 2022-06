Criminoso finge ser de seguradora, segura idosa durante 4h no telefone e aplica golpe em SP

Uma idosa, de 74 anos, recebeu uma ligação, de uma pessoa se passando por funcionária de um banco, para fazer a autorização de um empréstimo

Uma idosa, de 74 anos, moradora de São Vicente, no litoral de São Paulo, recebeu uma ligação, de uma pessoa se passando por funcionária de um banco, para fazer a autorização de um empréstimo e movimentação em seu cartão.

Após a mesma negar, foi informado um telefone de uma suposta seguradora, que enviou um segurança para avaliar o celular, que foi roubado junto ao cartão.

A filha da vítima relatou que ligaram para a aposentada dizendo que estavam fazendo um empréstimo consignado na conta do banco e utilizando os cartões, mas a idosa negou. Então, a pessoa deu um número de protocolo e um telefone 0800, dizendo que era da seguradora do banco.

A idosa entrou em contato com a suposta seguradora, momento em que passou todos os seus dados. Logo após, um homem de jaqueta preta, ainda de acordo com a filha, dizendo ser o segurança, foi até a residência dela alegando que o problema estava no celular.

A filha conta que a idosa ligou no momento que recebeu a ligação, mas como estava trabalhando, questionou se era urgente, e ela disse que estavam tentando clonar o cartão, mas que passaram um telefone e ela já iria resolver.

Ela acrescenta que tentou ligar para saber se tinha dado tudo certo, mas prenderam a idosa na ligação por aproximadamente quatro horas. Quando conseguiu contato, já tinham levado o celular e o cartão, momento em que avisou a idosa que se tratava de uma fraude.

Segundo ela, os criminosos mexeram em duas contas de bancos diferentes. Em uma, realizaram um pedido de empréstimo de R$ 6 mil e tiraram todo o dinheiro da conta, que tinha aproximadamente R$ 800. Na outra, apenas utilizaram o cartão, também em um valor aproximado de R$ 800.

Os familiares ligaram para os bancos e confirmaram que o número de protocolo passado não existia. Além disso, realizaram o pedido de estorno do empréstimo, que já foi realizado.

A idosa registrou um Boletim de Ocorrência, e o caso foi encaminhado para o 3º Distrito Policial de São Vicente.