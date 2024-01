Criminoso é preso suspeito de extorquir comunidade cobrando R$ 1 milhão para realizar obra

O prefeito Eduardo Paes informou que, durante esta semana, os criminosos teriam solicitado meio milhão de reais para a finalização do projeto

A Polícia Militar está conduzindo uma operação na manhã desta quinta-feira nas comunidades do Morro do 18, Caixa D’Água, Morro do Urubu, Saçu e Fubá, localizadas entre Quintino e Piedade, na Zona Norte do Rio.

Conforme informações do setor de inteligência da Polícia Militar, membros dessas comunidades estariam envolvidos em um caso de extorsão relacionado à obra do Parque Piedade, uma iniciativa do governo municipal em uma área de 18 mil metros quadrados, anteriormente ocupada pela Universidade Gama Filho.

Segundo relatos, criminosos teriam exigido o pagamento de R$ 1 milhão para permitir a conclusão do empreendimento. A Polícia Civil já identificou o responsável por ordenar essa cobrança.