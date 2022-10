Crianças resgatadas relataram agressões com cabo de vassoura e facão

Os responsáveis pelas crianças não foram localizados

As duas crianças de 7 e 10 anos resgatadas na última sexta-feira (21) em situação de abandono e maus-tratos em uma residência em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, relataram para as pessoas que as encontraram que sofriam agressões com cabo de vassoura e facão.

Após o resgate, as garotas passaram por avaliação médica e foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para uma unidade de acolhimento do município, que acompanha o caso.

Desnutrição e retardo no crescimento

Após uma primeira avaliação, foi identificado um quadro de retardo no crescimento devido à desnutrição, que já estava em um grau elevado. As duas também apresentavam problemas com a saúde bucal e sinais de maus-tratos, além de dificuldade com alimentação.

De acordo com a avaliação médica, por não estarem se alimentando rotineiramente, o estômago pode ter se adaptado a receber poucos alimentos.

Elas passarão por novos exames durante essa semana, que podem identificar outros problemas de saúde.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga a situação de abandono e supostos maus-tratos contra as vítimas e que outros detalhes “serão divulgados posteriormente para não atrapalhar a apuração”.

Ainda de acordo com a SSPDS, a população pode contribuir com a investigação repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.