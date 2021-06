Crianças abandonadas em casa são resgatadas em Arapiraca, Alagoas

O Conselho Tutelar informou que a criança mais nova tem hidrocefalia e foi encontrada com a fralda cheia deitada em uma cama suja

Uma mãe saiu de casa com a desculpa de que iria ao hospital, no local, duas crianças, uma de 8 anos e outra de 4 anos, ficaram abandonadas. Um dia depois da saída da mãe, o 3º Batalhão de polícia recebeu um chamado, solicitando também a presença do conselho tutelar na casa onde as crianças estavam, localizada no residencial Brisa do Lago, em Arapiraca. O chamado foi feito na madruga de quinta-feira, 10. O Conselho Tutelar informou que a criança mais nova tem hidrocefalia e foi encontrada com a fralda cheia deitada em uma cama suja.

Após a ação policial e flagrante do abandono, as crianças foram levadas para dormir em um abrigo. Nesta sexta, 11, o Conselho Tutelar encontrou um parente comprometido a cuidar e proteger das crianças.

A mãe dos pequenos, porém, só foi localizada por telefone. Ela deu a mesma versão apresentada pelos filhos, de que teria ido ao hospital. Ao checar, Conselho Tutelar constatou que a mãe não buscou atendimento em nenhum.

Um boletim de ocorrência e encaminhamento de relatório à Delegacia da Infância e Juventude foram feitos pelo conselho tutelar para responsabilizar a mãe, o relatório também foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Apesar do relato da mãe de que gostaria de ficar com as crianças, o Conselho Tutelar acha que ela é irresponsável e deve responder por abandono de incapaz.

Imagens resgate das crianças mostram a casa tomada por sujeira, alimentos podres e objetos espalhados. O mau cheiro era forte na residência.

