Criança tenta comprar refrigerante, mas recebe bebida alcoólica no Paraná

Na quarta-feira, 9, um menino de 11 anos, ao tentar comprar refrigerante para levar para a escola, em Apucarana, Paraná, recebeu uma garrafa com bebida alcoólica. As informações são da Polícia Militar (PM).

De acordo com os militares, a criança relatou ter passado em uma mercearia a caminho da escola para comprar guaraná. No intervalo, abriu a garrafa e sentiu um cheiro forte, além de sentir uma ardência na boca.

Ele conversou com um amigo e disse achar que o refrigerante era falsificado. Os amigos levaram a bebida para o diretor da escola, que chamou a polícia e entrou em contanto com a mãe do estudante.

As autoridades foram até o estabelecimento e, segundo a PM, os donos do comércio ficaram surpresos com o caso. Ambos afirmaram que a venda ocorreu por engano.

Os proprietários devolveram o dinheiro para a família, e conforme a polícia, a mãe do menino optou por não representar contra os comerciantes.

A criança não precisou de atendimento médico.