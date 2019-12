Criança tem couro cabeludo e orelhas arrancados em acidente e família faz campanha para pagar tratamento

PUBLICIDADE 

A família de Jéssica Pinheiro Pereira, de seis anos, está realizando uma ‘vaquinha’ para arrecadar recursos para o tratamento dela. No dia 17 de dezembro, a menina sofreu um acidente e teve parte do couro cabeludo e as duas orelhas arrancados.

De acordo com informações do Portal G1, um trator estava ligado e atrás havia um engate. Quando o pai da criança foi subir no veículo, ela se aproximou do engate por curiosidade e acabou ficando presa pelos cabelos.

O caso ocorreu em Nova Maringá-MT. A menina foi encaminhada ao hospital de Cuiabá-MT, onde está internada na UTI. Ela não corre risco de vida, porém terá que fazer cirurgias para implante de cabelo e reconstrução das orelhas.

A criança já passou por duas cirurgias para repor a pele da cabeça, onde o couro foi arrancado. Além das cirurgias que a menina ainda vai precisar fazer, a família, que mora em Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, arrecada dinheiro para os medicamentos que Jéssica precisa usar e para a manutenção deles na capital, enquanto acompanham o tratamento.

Link da ‘vaquinha’:

https://sharity.com.br/doacao-para-jessika-2?u=771&n=3