Criança sofre queimaduras graves após bombinha estourar nas mãos

Um menino de 11 anos sofreu queimaduras graves após segurar uma ‘bombinha’ acesa nas mãos e o objeto estourar. A vítima do acidente, identificada como Ruan Silva Gile Miguel, foi transferida, nesse domingo (3), para um hospital de referência em queimaduras.

A mãe do garoto, Cinthia da Silva, de 28 anos, relatou ao Portal G1 que estava em casa quando o filho chegou pedindo ajuda. De início, Cinthia achou que era uma brincadeira da criança, no entanto, ao perceber a gravidade da situação e avistar os ferimentos, a mãe se assustou.

Cinthia e o marido dela encaminharam Ruan ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande-SP.

Na unidade, o garoto conseguiu relatar o que houve. Por estar com o corpo quente, ele não se queixou de dor. Ruan contou que estava com alguns primos e amigos no momento do acidente, enquanto um dos meninos retirava parte da pólvora de algumas bombinhas para fazer uma nova.

As crianças decidiram acender o objeto e esperar. No entanto, a bombinha demorou a explodir e, por conta disso, Ruan se aproximou e pegou o objeto nas mãos.

O artifício acabou estourando nas mãos do menino e queimou seu rosto, braços, mãos e joelhos. Ele foi transferido para o Hospital Padre Albino, em Catanduva-SP.