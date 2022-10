Criança que caiu de 5º andar de prédio não resiste aos ferimentos e morre

De acordo com a direção do hospital, ele teve duas paradas cardíacas durante uma cirurgia de estabilização das múltiplas fraturas que sofreu, ainda na noite da segunda-feira

O menino de 9 anos que caiu do 5º andar de um prédio em João Pessoa, na tarde da segunda-feira (10), não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Segundo informações recebidas pela equipe do hospital, a criança teria caído de uma janela do 5º andar do edifício onde morava, no bairro do Miramar. O local não tinha tela de proteção e a queda foi de aproximadamente 15 metros.

Segundo o diretor do Hospital de Trauma e João Pessoa, Laécio Bragante, o menino teve politraumatismo grave, com fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo, como no tórax, abdômen, cervical e membros.

“Ele deu entrada com uma condição gravíssima e foi levada ao centro cirúrgico, onde teve o apoio de todas as equipes necessárias para este atendimento, já com uma vaga reservada na UTI pediátrica. Porém, por volta das 20h30 ele teve dois episódios de parada cardíaca e não resistiu”, disse Laécio.

O corpo do menino foi liberado ainda na noite da segunda-feira. Ainda não há informações de como teria acontecido a queda, mas segundo o diretor, algumas pessoas disseram que o menino caiu após uma discussão com a irmã, de 11 anos.