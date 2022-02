Criança quase foi atingida por ‘sniper’ que atirava em carros em rodovia

Um casal e seus dois filhos estavam retornando de Campo Grande no dia 5 de dezembro do ano passado, quando foram surpreendidos pela pancada

Uma criança de três anos quase foi atingida por um dos disparos de um homem de 59 anos. O suspeito atirava e jogava pedras aleatoriamente contra carros na BR-262, perto de Miranda (MS). Antonela estava no carro com os pais e o irmão quando a porta traseira foi atingida por uma pedra. A porta do veículo chegou a ficar danificada.

“Se tivesse sido no vidro atingiria nossa filha de três anos que estava na cadeirinha”, comenta a mãe da criança, a terapeuta ocupacional, Flávia Franzão, 41 anos.

A família, no entanto, só descobriu o que realmente aconteceu mais de dois meses depois do ocorrido.

Flávia, o esposo Ricardo Rodrigues, 42, e os dois filhos do casal, Antonela e Gabriel, 13, estavam retornando de Campo Grande no dia 5 de dezembro do ano passado, quando foram surpreendidos pela pancada.

Entretanto, só quando o atirador foi preso nesta segunda-feira, 7, foi que a família descobriu que tinha sido vítima.

“A gente nem fez o boletim de ocorrência na época, porque achamos que tinha sido uma criança que tinha jogado pedra, porque já estava quase chegando na cidade, onde tem várias casas. Agora quando ele foi preso, que apareceu a matéria dizendo o que acontecia, que a gente ligou à nossa situação. Então a gente foi até a polícia para registrar o boletim de ocorrência também”, detalha Flávia ao g1.

A terapeuta ocupacional relembra que ao ouvir o barulho na lataria, pensou em várias possibilidades, mas que nada chegou perto do que de fato aconteceu.

“A princípio o que veio na cabeça foi que o pneu tinha estourado, mas como o carro não balançou, não saiu da pista nem nada, nós só reduzimos a velocidade”, aponta. “Depois falei para o meu marido ‘Não para’, porque fiquei com medo de ser um assalto ou algo relacionado. Fomos parar só em um restaurante mais à frente e quando descemos para olhar vimos que tinha esse estrago no nosso carro”, relata Flávia.

Entenda o caso

O suspeito de ser autor dos ataques, ameaça e perseguição foi preso: um homem de 59 anos, morador em Miranda, que já respondia por dois homicídios. Um deles em 2012, também enquanto atirava a partir da mata, na BR-262. O caso chegou a ser investigado, mas por falta de provas foi arquivado. Diante das novas evidências, no entanto, será reaberto.

Na casa do homem uma espingarda de pressão adaptada para disparos de calibre .22, munições de calibre .22, uma munição de calibre 556 e uma maleta com diversas peças para manutenção e reparo de armas de fogo foram apreendidas.

Um estilingue, com pedras separadas para arremesso, também foi encontrado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A polícia esteve na casa do suspeito para cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão. O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ele foi indiciado pela tentativa de homicídio referente ao vídeo investigado. Avalia-se a possibilidade de representação para realização de incidente de insanidade mental do autor.