Criança morre ao encostar em cerca elétrica em MT

A criança brincava no quintal com o irmão perto do muro de um abrigo de animais e que, por acidente, ele teria tocado no arame eletrificado

Uma criança, de 2 anos, faleceu, nesta terça-feira (18), após encostar em uma cerca elétrica em Poxoréu, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil do estado, a criança brincava no quintal com o irmão perto do muro de um abrigo de animais e que, por acidente, ele teria tocado no arame eletrificado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e socorreu o menino, mas ele não resistiu. Ainda de acordo com a polícia, a cerca foi instalada para que o animais do abrigo não fugissem.