Criança indígena morre após ser picada por cascavel e tomar soro antiofídico errado em MT

Uma criança indígena, de 11 anos, faleceu, no último dia 30, após ser picada por uma cobra cascavel e tomar o soro antiofídico contra jararaca, em Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Segundo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica do município, Fabrício Santos Queiroz, houve erro na identificação do animal e, por isso, a criança recebeu o soro incorreto. As circunstâncias do caso são apuradas.

Ainda de acordo com a vigilância, apenas no último ano, mais de 540 ataques de animais peçonhentos foram registrados em Tangará da Serra.

“Esse é um número muito expressivo e que vale de alerta para a população, por isso, em breve lançaremos um material ilustrativo e didático que vai servir para embasar os profissionais de saúde em relação ao manejo do caso clínico e, também, orientar a população em relação aos principais agravos que acontecem no município de Tangará da Serra, além de auxiliar na identificação do animal”, reforçou Queiroz.