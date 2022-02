Criança ganha muletas depois de viralizar na internet por perder as antigas

O pequeno Richard, de 7 anos, teve que amputar metade da perna direita por conta de uma deformação na tíbia

Depois de mobilizar as redes sociais por ter perdido seu par de muletas, uma criança amputada ganhou um novo par ded muletas. De acordo com Tamires Brito, mãe do pequeno Richard de 7 anos, o menino teria esquecido o par de apoios no lado de fora da casa onde moram, em Praia Grande, litoral de São Paulo.

Quando perceberam que as muletas haviam desaparecido, Tamires foi até as redes sociais para pedir ajuda para encontrá-las.

“Oi gente, boa noite. Meu filho deixou sua muleta na porta de casa e tinham algumas sacolas pretas de lixo ao lado. Acho que confundiram e levaram a muleta pensando que era lixo. Ela está pintada de preto. Se alguém ver, por favor entre em contato comigo para devolver. Obrigada”, publicou.

A mãe de Richard contou ao g1 que o pedido rapidamente se espalhou na web. As publicações somaram milhares de curtidas e compartilhamentos em poucos dias. Tamires disse que a falta das muletas foi dada na noite do domingo, 13, e na terça-feira, 15, internautas já haviam providenciado um par novo para o garotinho.

Superação

Tamires relata que Richard teve que amputar metade da perna direita por conta de uma deformação na tíbia. Devido a condição, a criança já tinha passado por quatro cirurgias.

“Nenhuma das cirurgias conseguiu curar o osso, então a solução dos médicos foi amputar”, disse.

O pequeno passou pelo procedimento cirúrgico aos quatro anos de idade. E, ao contrário do que esperavam, Richard se adaptou bem à nova realidade e vive uma vida sem restrições. “Ele adora andar de skate e de bicicleta”, finaliza.