Criança é socorrida às pressas após colocar pedra no nariz

Uma menina, de apenas 3 anos, foi resgatada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) e levada a uma unidade de saúde após colocar uma pedra no nariz.

De acordo com a mãe da criança, Aline Santos Pereira, a menina brincava na porta de casa, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, quando colocou a pedra no nariz. A mãe percebeu o ocorrido e tentou retirar o objeto com uma pinça, mas não obteve êxito.

Na sequência, uma viatura da GCM passava próximo ao local e foi acionada pela mãe da menina. Ana Júlia foi encaminhada ao hospital com dificuldade para conseguir respirar.

Na unidade, a criança tomou um copo de água e começou a espirrar. Devido a isso, a pedrinha desceu um pouco, possibilitando que a família a removesse.

A criança voltou a respirar normalmente e foi liberada.