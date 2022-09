Criança é resgata após ficar com a cabeça presa em cadeira dentro da escola

De acordo com a corporação, o menino prendeu a cabeça enquanto brincava no intervalo da aula e que apresentou apenas vermelhidão no pescoço, sem ferimentos

Uma criança de 3 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa em uma cadeira, nesta quinta-feira (1), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. “Num dado momento foi pegar algo debaixo da mesa e ao subir colocou a cabeça no vão do encosto de uma carteira da sala e não conseguiu tirar”, disse a corporação. Leia também Gerente da Anvisa defende proibição de cigarro eletrônico, mas minimiza alcance

O caso aconteceu na Escola Municipal Claudia Rosa Gomes Peixoto, localizada no Setor Parque Estrela Dalva IV. Em reportagem ao g1, a instituição afirmou que isso nunca havia acontecido antes e que o aluno está bem. A reportagem também solicitou um posicionamento sobre o caso à prefeitura de Luziânia, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação levou cerca de 8 minutos para conseguir tirar o menino do vão da cadeira. Para o resgate, o capitão Gabriel Lins explicou que foi realizada a remoção do encosto da cadeira, "liberando espaço para a passagem da cabeça com segurança". "A criança estava sendo tranquilizada pelos professores e durante a remoção fizemos a abordagem de continuar a convencendo de que tudo iria dar certo para atuarmos com tranquilidade", explicou o capitão.



Os bombeiros ainda afirmaram que, após o resgate, a criança ficou sob os cuidados dos professores e da direção da escola.