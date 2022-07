Criança é internada com suspeita de coma alcoólico em São Paulo

Na tarde desta segunda-feira, 04, uma criança de 5 anos foi encaminhada a um hospital com excesso de álcool no sangue na zona leste de SP

Na tarde desta segunda-feira, 04, uma criança de 5 anos foi encaminhada a um hospital com excesso de álcool no sangue na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os pais da criança foram buscá-la na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Professora Neusa Conceição Stinchi, localizada na praça Coronel Ezequiel, no Jardim Danfer.

Os pais notaram que a criança não estava bem e, ao chegar em casa, decidiram levá-la para o Hospital Santa Clara, localizado na rua Joaquim Marra, na Vila Matilde.

Segundo a corporação, no hospital foi constatado que a criança tinha excesso de álcool no sangue, a ponto de deixá-la inconsciente, condição conhecida como coma alcoólico.

Equipes da 3ª Companhia do 8º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) foram informadas sobre o caso e deslocaram viaturas até o Hospital Santa Clara.

De acordo com a corporação, ela está em observação no hospital. Ainda não há informações sobre o que causou o excesso de álcool no sangue da criança.

O pai da criança, a diretora e uma professora da Emei Professora Neusa Conceição Stinchi foram encaminhados ao 65º Distrito Policial, de Artur Alvim.