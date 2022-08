Criança é estuprada enquanto tomava banho em um balneário

O suspeito tem 26 anos e vai responder por estupro de vulnerável

Um homem foi indiciado pela Polícia Civil suspeito de estuprar uma menina de sete anos em um balneário de Xambioá, na região do Bico do Papagaio. O suspeito tem 26 anos e vai responder por estupro de vulnerável.

O crime aconteceu em abril deste ano e foi investigado pela 22ª Delegacia em Xambioá. O delegado Márcio Lopes da Silva contou que a vítima foi abusada enquanto tomava banho com outras crianças no Balneário Poção, na zona rural da cidade.

“A investigação da PC apontou que na ocasião, o indiciado mergulhou na água e tocou nas partes íntimas dela e logo em seguida ainda colocou uma das pernas entre as pernas da criança, em gesto de ato tipicamente libidinoso”, disse o delegado.

Outra criança que estava no local detalhou que o homem tinha passado o dedo na própria boca e tocado os lábios de outras crianças que estavam no local. “Uma testemunha adulta disse ter presenciado o momento em que o indiciado se dirigiu à vítima e lhe disse que era bem bonitinha, constrangendo a criança”.

Conforme a legislação brasileira, ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Com a finalização do inquérito o suspeito foi indiciado e caso enviado à Justiça e Ministério Público.