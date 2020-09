Criança é encontrada morta e enrolada em arame farpado

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (7) uma criança de 1 ano e 4 meses foi encontrada morta, presa a arame farpado,no leio de um rio na zona da mata de Alagoas, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros local.

O 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência e, até o momento, não divulgou as causas da morte da criança.

O Corpo de Bombeiros informou que é um menino que desapareceu no domingo (6) à noite da Rua Santa Maria, na Travessa Esperança, e foi encontrado por moradores da região.

A Polícia Militar, então, acionou os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para realizar a perícia do local e o recolhimento do corpo do menino.