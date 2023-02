Criança é baleada em ação da Polícia Militar ao voltar de escola

A vítima foi atingida na perna. Ainda não se sabe onde partiu o disparou

Uma menina de 6 anos foi baleada durante uma ação da Polícia Militar, no bairro do Arenoso, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (6), quando a criança voltava da escola.

A criança foi socorrida pelos próprios policiais para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde recebeu atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dela, nem se ela já teve alta médica.

A PM informou que a menina foi atingida enquanto os agentes faziam um policiamento na região. Suspeitos armados que estavam no local teriam atirado contra os militares, que revidaram. O pai da criança procurou os policiais para avisar que a filha havia sido atingida.

Depois da situação, moradores do bairro do Arenoso protestaram na Rua Manoel Rufino, em pedido de segurança, após a criança ter sido baleada. Horas antes da manifestação, de acordo com a PM, um dos suspeitos foi identificado no meio da troca de tiros e preso.

Com ele foram encontrados 66 pinos de cocaína, 26 papelotes de maconha, um revólver, munições, um celular e R$ 435. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.