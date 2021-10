Criança e adolescente são baleados na porta de casa

Eles foram atingidos com disparos de arma de fogo durante uma confusão envolvendo homens suspeitos de participarem de facções criminosas

No domingo (24), uma menina de apenas oito anos e um adolescente de 14 foram baleados durante uma briga na cidade de Balsas (MA).

De acordo com a polícia, adolescente e a garota, que não tiveram as suas identidades reveladas, estavam brincando na porta da residência deles no momento dos tiros.

Eles foram atingidos com disparos de arma de fogo durante uma confusão envolvendo homens suspeitos de participarem de facções criminosas.

Os menos foram atendidos e encaminhados ao Hospital Balsas Urgente, onde estão apresentando um quadro considerado estável.

A Polícia Civil investiga o caso com o objetivo de identificar e prender os envolvidos no tiroteio desse domingo