Criança desaparecida é encontrada morta em veículo no CE

A criança havia desaparecido na região da Tabuba

Na manhã desta quinta-feira (14), o corpo de uma criança de seis anos foi descoberto em um carro abandonado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com relatos da mãe, a criança tinha sido deixada em casa na companhia da avó e do irmão antes que a família percebesse seu desaparecimento.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e estão no local onde o corpo foi encontrado.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte da criança ou como ela foi retirada da residência onde estava com familiares. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer os fatos.