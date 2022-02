Criança desaparecida desde 2019 é encontrada em esconderijo embaixo de escada nos EUA

Paislee Joann Shultis tinha 4 anos quando foi dada como desaparecida em julho de 2019 em um vilarejo próximo à cidade de Ithaca

Uma criança de 6 anos desaparecida desde 2019 nos Estados Unidos foi encontrada viva na última terça-feira (15) pela polícia escondida embaixo de uma escada na casa dos pais biológicos, que não têm mais a guarda dela. O caso chamou atenção porque, no processo de investigação, a polícia já havia visitado a casa uma série de vezes desde o desaparecimento, há quase três anos, mas só agora a menina foi encontrada escondida.

Paislee Joann Shultis tinha 4 anos quando foi dada como desaparecida em julho de 2019 em um vilarejo próximo à cidade de Ithaca, no interior do estado americano de Nova York, onde vivia com a família que detêm sua guarda –não está claro porque os pais biológicos perderam a custódia.

Desde o início das investigações a suspeita era a de que ela havia sido sequestrada por seus pais biológicos, mas a polícia não a havia encontrado nas buscas que fez no entorno de onde a família vive, a mais de 260 quilômetros do vilarejo onde ela desapareceu, segundo a rede americana CNN. “Toda vez nós encontrávamos resistência dos moradores da casa. Diziam que a criança não estava lá, que estávamos assediando a família”, disse o chefe da polícia em entrevista à imprensa local.

Os investigadores chegaram a entrar na casa uma série de vezes, mas, sem mandado, os donos do lugar não permitiam que fizessem buscas extensivas. Até que, na última segunda-feira, a Justiça concedeu um mandado de busca e apreensão após receber informações de que a menina estava escondida no local.

Após pouco mais de uma hora de buscas, os agentes notaram que os degraus que levavam a um porão pareciam ter sido construídos de forma improvisada. Com uma lanterna, a polícia percebeu um buraco na madeira e, lá dentro, um cobertor. Ao começar a remover os degraus, viram um pé.

Ao acessar o esconderijo, classificado pela polícia como escuro e úmido, encontraram a criança viva junto de sua mãe biológica.

A polícia suspeita que a menina esteja na casa desde 2019 e que a escada foi construída para esconder as duas. Os agentes prenderam os pais biológicos e o avô da menina, que foram indiciados por colocar o bem-estar de uma criança em perigo e interferir em um processo de guarda. Eles já foram liberados, mas não podem se aproximar da criança, segundo a CNN.

A princípio, a criança se sentiu intimidada com os agentes, que entraram na casa armados e prenderam seus pais biológicos. Mas os policiais encontraram uma maneira de burlar isso. No caminho até a delegacia, os agentes passaram com a viatura por um McDonalds e a menina se lembrou que já havia comido no restaurante alguma vez muito tempo atrás. “Os detetives deram a volta e foram ao drive-thru, onde pegaram um McLanche Feliz. Ela ficou bem depois disso”, disse o chefe da polícia, de acordo com a CNN.