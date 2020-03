Criança de seis meses, vítima de maus-tratos, é internada em estado gravíssimo

PUBLICIDADE 



Após um casal ser preso por torturar a filha de seis meses de idade, a situação da criança é considerada gravíssima. O caso aconteceu em Trindade, no Goiás. Em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (9), acusou maus-tratos, agressões e tortura de forma “repetida e contínua” da vítima.

A bebê está internada no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. A menina está em coma, em um leito de UTI Pediátrica e respira com auxílio de aparelhos.

O laudo, assinado por um médico legista, informa que a criança tem múltiplas lesões – ao menos 12 – e hematomas na cabeça e pelo resto do corpo oriundos de agressão física, além de queimaduras em várias fases de evolução. Na conclusão, o profissional ressalta a bebê corre “grande risco de morte” se sua situação piorar.

De acordo com as autoridades, os pais da criança foram presos suspeitos do crime na última sexta-feira (6). O homem, de 24 anos, negou as acusações. Já a mulher, de 18, alegou que tentou proteger a filha, mas que o marido puxou as pernas e braços com força e bateu a cabeça da criança na madeira da cama.

A mãe levou a bebê a um posto de saúde no Setor Laguna Park, em Trindade, na quinta-feira (5). De lá, a unidade encaminhou a criança ao HMI, onde a médica suspeitou de maus-tratos e chamou a polícia.