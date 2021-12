Criança de dois anos cai em balde e morre afogada

Os parentes da menina relataram que ela caiu de cabeça. O balde tinha 30 litros que estava cheio até a metade

Uma menina de 2 anos se afogou e faleceu dentro de um balde de água na casa em que morava, zona rural de Padre Marcos, no Piauí. Gabriela Silva Macedo sofreu o acidente ocorreu no domingo, 19, e se afogou em um momento de desatenção dos familiares. As informações são do G1.

Os parentes da menina relataram que ela caiu de cabeça. O balde tinha 30 litros que estava cheio até a metade.

Ao perceber o afogamento, eles retiraram a menina e Gabriela foi socorrida, mas infelizmente não resistiu.

A dinâmica do afogamento ainda está sendo investigada.