Criança de 9 anos cai de 3º andar de prédio

A vizinha conseguiu ver quando a criança estava para cair e levantou os braços para segurá-la.

Imagens do circuito de segurança mostraram o momento em que uma menina de 9 anos caiu de um prédio no Bairro dos Novais, em João Pessoa, e foi aparada por uma vizinha, na noite da quarta-feira (26). O acidente ocorreu por volta de 18 horas e a criança, que é autista, teria caído cerca de oito metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde a vítima recebeu atendimento médico de emergência e segue em observação clínica. De acordo com boletim médico da unidade hospitalar do início da manhã desta quinta-feira (27), o quadro clínico é estável.

O vídeo começa com a criança já pendurada na janela, com o corpo para fora do prédio. Em seguida, é possível ver quando o síndico sai do bloco na frente de onde a criança está e entra no prédio para subir até o apartamento. Neste momento, é possível ver quando a vizinha, Thallyta Kelciene se levanta e abre os braços embaixo de onde a menina tá. No mesmo segundo, a criança despenca e é segurada por Thallyta, que logo em seguida levanta a menina.

Thallyta, que está em recuperação de uma cirurgia, contou como aconteceu a queda. “No momento eu nem lembrei que estava operada, a reação foi mais de ‘levanta, vai, tenta segurar’. Quando eu tava sentada, que o síndico passou correndo, eu me assustei pela velocidade. Estava muito barulho por causa de uma carreata e me veio o pensamento ‘olha pra cima’. Quando eu olhei, ela já estava 100% para fora da residência. Só dei dois passos e meio e assim que levantei os braços ela caiu. O impacto foi em mim, mas no que ela bateu e que girou porque eu peguei no braço, ela caiu no chão quietinha e eu não percebi nada fraturado”, relatou.

Ainda conforme Thallyta, o pai da criança foi até a casa dela à noite para agradecer o ato. “O pai dela falou comigo e disse que ela está bem, está estável. A família me agradeceu, mas eu disse que agradecesse a Deus, ele quem opera por nós. O que importa foi ter salvado ela. Eu faria novamente, por qualquer pessoa”, completou.