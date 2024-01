Criança de 8 anos é sequestrada por homem de bicicleta

O suspeito atraiu a criança, e colocou ela na garupa de sua bicicleta

Um indivíduo de 29 anos foi detido sob suspeita de agressão sexual a uma criança de 8 anos, após sequestrá-la em uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia.

O incidente ocorreu por volta das 23h30 do domingo (14), no Parque Real. O nome do suspeito não foi divulgado.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) será responsável pela investigação do caso.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava na distribuidora com a mãe, e em um momento de distração, o suspeito se aproximou e iniciou uma conversa com a menina.

Minutos após a saída do suspeito, a mãe percebeu o desaparecimento da filha e acionou a polícia, que iniciou as buscas. O indivíduo foi localizado na região e, ao se aproximar da polícia, a vítima pulou da bicicleta, enquanto o suspeito se escondeu em um lote baldio.