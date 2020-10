Criança de 6 anos presencia assassinato dos pais, mortos a tiros

PUBLICIDADE

Um casal foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (19). As vítimas foram assassinadas dentro de casa, no município de Queimadas-PB. De acordo com a polícia Civil, a filha do casal, uma criança de 6 anos, presenciou toda a ação e conseguiu fugir em seguida.

Após assassinar o casal, Mônica Ferreira da Silva, 34 anos, e Hildoberto de Sousa Bezerra, 29 anos, o suspeito fugiu sem levar nada. A família morava em uma casa no Sítio Baixa Verde.

Até a manhã desta terça-feira (20), ninguém havia sido preso. O caso está sendo investigado.