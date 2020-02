Criança de 6 anos é encontrada caminhando em rodovia

PUBLICIDADE 

Ao sair da casa da tia para encontrar a mãe, uma menina de 6 anos foi encontrada pelas autoridades caminhando em uma rodovia do distrito de Lages do Batata, em Jacobina, no norte da Bahia. A criança seguia para Várzea Nova, um percurso de 30 quilômetros.

De acordo com os agentes, a menina foi encontrada na manhã da última terça-feira (4). Ela estava com três sacolas e uma mochila com pertences.

as autoridades providenciaram alimentação para a criança e a levaram para a sede do Conselho Tutelar, em Jacobina. Não há informações sobre as providências tomadas pelo órgão.