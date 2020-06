Criança de 5 anos faz compra de R$ 225 em hambúrgueres pelo celular da mãe

PUBLICIDADE

Muitos pais afirmam que tem sido difícil cuidar dos filhos durante o período da quarentena. Sem ir à escola, os pequenos acumulam energia e por vezes aprontam algo. Um desses casos foi relatado por Erica Batista, mãe do Davi, de 5 anos. Ela conta que foi ao mercado e, quando voltou, teve uma grande surpresa: Davi havia usado o cartão de crédito de Erica para realizar um pedido de R$ 225 em hambúrgueres.

Erica levou um susto ao se deparar com o comprovante na tela do celular, o qual informava o valor do pedido. Após recuperar o fôlego diante da compra inesperada, a mãe de Davi não resistiu e começou a rir da situação.

Na internet, Erica relatou o caso com um texto bem-humorado. A postagem foi publicada nessa segunda-feira no Facebook é já havia ultrapassado 55 mil reações e 34 mil compartilhamentos.

“Eu prontamente olho pra cara dele e pergunto: ‘Davi, o que você fez?’. Ele disse: ‘Pedi hambúrguer pelo iFood no McDonald’s’. Quando eu olho o valor: R$ 225 de quarteirão (entram aqui muitas risadas em forma de ‘k’ no post original), já pago pro cartão de crédito!”, escreveu Erica. “Ele virou pra mim e disse: ‘Mãe, o entregador veio rápido porque pedi duas vezes pra ele entregar mais rápido’ (mais risadas). Eu falei: ‘Garoto, você pediu R$ 225 de hambúrgueres’. E ele me falou: ‘Ué, deu caro porque o hambúrguer aumentou'”.

Erica conta que Davi estava na casa do pai e ficou alguns minutos com o celular enquanto ela foi ao mercado. O pai de Davi deixou o menino mexer no aparelho porque já era algo habitual.

“Quando eu chego do mercado, escuto uma mensagem. Era simplesmente do iFood, dizendo que o entregador está chegando com seu pedido”, contou a mãe de Davi.

“De repente, tive uma ideia: anunciar os hambúrgueres nos status. Consegui vender os que não dividi na família, e ele com a cara mais lavada do mundo ainda vira pra mim e diz: ‘Mãe, agora você tá me devendo, pois eu ajudei a promover seu negócio, agora você pode vender hambúrguer também'”, relatou Erica.