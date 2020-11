Criança de 4 anos vence luta contra câncer

PUBLICIDADE

Após passar por diversas cirurgias e ter o tumor confundido com uma virose, a pequena Luma César Fernandes, de 4 anos, se viu livre de um câncer. Ao saber da notícia, a criança comemorou a vitória tocando o ‘sino da cura’. Foram um ano e quatro meses de luta contra a doença.

A mãe da menina conversou com o Portal G1. Jéssica César Fernandes, de 27 anos, relatou que a filha havia passado por exames recentemente para avaliar os resultados do tratamento. Nessa segunda-feira (16), foi constatado que Luma não estava mais com a doença.

Em 2019, a criança começou a se queixar de dores na cabeça. A partir disso, ela passou a frequentar hospitais da rede pública de Santos, no litoral de São Paulo, regularmente. Além das dores de cabeça intensas, Luma também apresentava vômito frequente.

Entre as muitas vezes em que foi ao hospital, a criança chegou a ser diagnosticada com uma virose. Dessa forma, ela não era encaminhada para realizar exames. Em determinado momento, a menina foi levada pela mãe ao Pronto Socorro da Zona Leste, onde um pediatra percebeu a seriedade do assunto e correu atrás da internação de Luma, que foi encaminhada ao Pronto Socorro Silvério Fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 5 de julho, Luma fez a tomografia que constatou um tumor cerebelar meduloblastoma nível 4, um dos mais agressivos. Desde então, lutava contra o câncer. Além da doença da filha, os pais de Luma tiveram que lidar com dificuldades financeiras. O caso comoveu internautas.

Após descobrir que estava curada, Luma ligou para os familiares para espalhar a notícia. Atualmente, a criança ainda continuará tendo acompanhamento semanal, devido à imunidade baixa, e brevemente passará a ter acompanhamento apenas a cada três meses.