Criança de 3 anos ganha festa com tema gari

Alguns coletores participaram da comemoração do menino

O pequeno Timóteo completou 3 anos no sábado (11) e ganhou uma festa de aniversário com um tema gari. O menino é fã dos garis, profissionais que fazem a coleta de lixo nas ruas de Maceió. Alguns foram convidados para participar da festa, que aconteceu na Praça Rosa Mística, no bairro da Jatiúca, em Maceió.

A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) deslocou um caminhão coletor até o local, que é um dos brinquedos favoritos do menino. Os garis mostraram o funcionamento do caminhão ao Timóteo.

O pai do menino disse que o filho sempre teve afeto pelos agentes de limpeza. Ele relembra alguns episódios em que Timóteo demonstrou interesse pelo trabalho dos garis.

“Eu lembro que um dia, quando ele tinha 2 anos, nós estávamos passando de carro pelo Corredor Vera Arruda e ele avistou alguns garis realizando a limpeza e manutenção do local. Ele me fez parar e ir até eles, pois ele queria desejar que Deus abençoasse os garis e seu trabalho”, disse Fernando Alencar.

A admiração é tanta que no carnaval desse ano, ao ser questionado sobre o que gostaria de vestir, Timóteo disse que queria usar roupa de gari porque considera o profissional como um herói.

“Dessa vez, antes do carnaval, eu perguntei se ele queria ganhar uma fantasia. Ele respondeu que sim e queria uma fantasia de super-herói. Eu perguntei qual herói ele gostaria de ganhar e ele respondeu: do gari. Ao perguntar o motivo dessa fantasia e se o gari era um herói, ele foi enfático: é papai, ele limpa a praça sozinho e ainda sai cantando”, contou o pai.



Os garis fizeram a festa com o Timóteo. Brincaram, colocaram ele nos braços, deixaram ele manusear os comandos do caminhão e se emocionaram também.

“Essa data tão especial para o Timóteo e para nós também, que somos garis, porque é um orgulho a gente saber que tem alguém que valoriza o trabalho da gente. O dia-a-dia não é fácil e não há dinheiro que pague. É a forma, o carinho, a atenção que essa criança tem por nós”, disse um dos garis convidado.



“É um trabalho árduo, debaixo de sol e chuva e, as vezes, pouco valorizado pelo cidadão que frequenta praças, praias e outros espaços públicos e joga o lixo no chão ou fora da lixeira. É emocionante ver na inocência da criança esse orgulho de ser gari, de valorizar tanto essa profissão. Ficamos felizes por participar do aniversário do Timóteo e esperamos fazer a alegria de mais crianças como ele”, disse a diretora de planejamento e serviços especiais da Sudes, Kedyna Tavares.