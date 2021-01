Criança de 3 anos é atacada por pitbull e fica com rosto desfigurado

PUBLICIDADE

Uma criança de três anos ficou com parte do rosto desfigurado após ser atacada por um cão da raça pitbull, na noite dessa quinta-feira (28). O pai da menina afirmou que o cachorro pertence à família e era acostumado a brincar com a criança.

O caso ocorreu Parnamirim, na região metropolitana de Natal, por volta das 21h. Devido aos ferimentos, a criança ficou com parte da arcada dentária exposta.

Ela foi encaminhada ao Hospital Walfredo Gurgel, onde passou por uma cirurgia plástica de reconstrução do rosto, na madrugada desta sexta-feira (29). Segundo a unidade, ela não corre risco de morte.

De acordo com o pai da vítima, o animal tem 2 anos e meio e desde filhote era acostumado a brincar com a criança.