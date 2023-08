Criança de 2 anos morre após se afogar em tanque de peixes em Caldas Novas

Após três dias de internação em um hospital particular na capital, Goiânia, a criança não resistiu a diversas paradas cardíacas e faleceu nesta terça-feira (22)

Em Caldas Novas, região sul de Goiás, um menino de apenas 2 anos perdeu a vida após se afogar em um tanque de peixes localizado na fazenda onde vivia com seus pais.

De acordo com o relato do pai à polícia, o pequeno estava brincando próximo à ponte que atravessava o tanque quando acabou caindo na água. O pai revelou que sua esposa só notou a ausência do menino alguns minutos depois, ao perceber que a bermuda da criança flutuava na superfície do tanque de peixes.

Nesse instante, a mãe rapidamente retirou o filho da água e chamou o pai, que tentou reanimá-lo. Apesar dos esforços, a situação não teve sucesso, levando a família a acionar urgentemente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Colocando o menino no veículo, a família seguiu rapidamente para um hospital particular em Caldas Novas.

Os paramédicos do Samu relatam que encontraram a família com o pequeno nos braços no meio do trajeto. “A equipe pegou o menino, seguiu o protocolo para casos de afogamento e realizou a entubação na ambulância”, explicaram. No entanto, no decorrer dessa mesma noite, o quadro do menino se agravou, resultando em múltiplas paradas cardíacas. Tristemente, o óbito foi confirmado na madrugada desta terça-feira (22).