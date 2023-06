Criança de 2 anos morre após engolir moeda de 10 centavos em Maceió

Segundo o relato, o incidente foi um acidente doméstico que ocorreu quando Moisés pegou uma moeda que estava sobre a cama enquanto a mãe penteava o cabelo

Tragédia familiar abalou a cidade de União dos Palmares, no interior de Alagoas, com a morte de Jackson Moisés Chagas, de apenas 2 anos, nesta quarta-feira (14). O menino faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, em decorrência de complicações após engolir uma moeda de 10 centavos dois dias antes, em sua residência.

De acordo com um parente, Moisés completou 2 anos em março e era o caçula da família, tendo três irmãs mais velhas. A mãe, descrita como uma cuidadora dedicada, é responsável pela criação dos filhos.

Ao perceber que a criança havia engolido a moeda, a mãe o levou com urgência ao Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Na tarde de terça-feira (13), Moisés foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do HGE, em Maceió, devido às complicações decorrentes da ingestão da moeda.

Conforme relatado pelo parente, a moeda só foi removida do corpo da criança na manhã do mesmo dia, e ele sofreu complicações, como pneumonia e parada cardíaca.