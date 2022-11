Criança coreana morre em acidente de carro na BA

Não há informações do que teria causado o acidente

Uma criança coreana de seis anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, nesta terça-feira (29), em um acidente de carro na BR-135, próximo a cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Barreiras, cidade a cerca de 154 quilômetros do local do ocorrido, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Formosa do Rio preto e o Hospital do Oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Também não há informações do que teria causado o acidente, nem se a rodovia precisou ser interditada.

O carro em que as pessoas estavam ficou destruído. Além disso, destroços do veículo ficaram espalhados pelo chão.