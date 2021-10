Criança brinca com isqueiro e provoca incêndio

Na tarde de domingo (17), uma criança que estava brincando com um isqueiro provocou um incêndio em uma casa na Praia de Itaoca, na cidade de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o dono do imóvel, o incêndio foi provocado pelo filho dele, que estava brincando com um isqueiro em cima da cama de um dos quartos da residência. O proprietário sofreu algumas queimaduras, mas não precisou ser levado ao hospital. Com um caminhão-pipa, a Defesa Civil de Itapemirim combateu o fogo. Parte do imóvel foi destruído pelas chamas. A Defesa Civil isolou o segundo andar da casa e um engenheiro da Secretaria de Obras de Itapemirim irá ao local nesta segunda-feira (18) para avaliar a segurança do local.