Criança baleada em tiroteio morre no hospital

No último domingo (20), uma criança de cinco anos foi baleada na cabeça durante um tiroteio, em Vila Velha (ES). O menino foi internado em um hospital infantil em estado gravíssimo. Na quarta-feira (23), familiares da vítima confirmaram que o garoto faleceu.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o crime segue em investigação pela Polícia Civil. O tiroteio, além de matar uma criança, deixou um homem e uma mulher feridos.

De acordo com o tio da criança, Jhonatan Pereira brincava na porta da casa da babá quando foi atingido. A avó do menino contou que estava junto com a filha quando recebeu a notícia do falecimento do neto.

A família ainda não definiu o local e o horário do velório. O corpo do menino vai passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória (ES).