Criança acha larvas em ovo de páscoa de “grife”

O ovo da marca Ferreiro Rocher foi comprado no dia 13 e aberto no domingo de páscoa (17)

Uma criança de 12 anos encontrou larvas em um ovo de páscoa de “grife” em São Paulo. O menino percebeu os bichos ao pegar um pedaço do chocolate para comer.

O pai do menino, o construtor Joelson Vicente, contou ao G1 estar decepcionado. O ovo da marca Ferreiro Rocher foi comprado no dia 13 e aberto no domingo de páscoa (17).

Quando perceberam as larvas, Vicente entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidos (SAC) da empresa, que abriu um protocolo. “Falaram que me ligariam para trocar ou fazer o reembolso”, explica. Porém, até esta quarta-feira (20), a empresa não retornou o contato.

Também ao G1, a empresa enviou uma nota de esclarecimento sobre o caso. Veja:

“A Ferrero do Brasil informa que está em contato com o cliente desde o último dia 17 de abril, após o acesso ao SAC. A companhia recorda que, seguindo seus protocolos, na ocasião, foi explicado o procedimento de substituição e coleta do produto em questão. Neste contato, o consumidor aceitou a troca, sem demais questionamentos.

Reiteramos que nossos produtos são fabricados com os mais rígidos controles de qualidade existentes, e aplicamos todas as normas de Boas Práticas de Fabricação BPF ou GMP, além de possuir os certificados FSSC 22000 sobre segurança de alimentos. Ademais, os controles da Vigilância Sanitária em nossa fábrica são muito rigorosos, a fábrica passa por fiscalizações regulares e possui todos os alvarás de funcionamento.

A Ferrero do Brasil reafirma seu compromisso com os consumidores brasileiros, valendo-se do padrão de qualidade e sabor oferecidos pela marca mundialmente, também no Brasil. Permanecemos à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800-7016595 e [email protected]”.