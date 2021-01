Cozinheiro morre eletrocutado em pousada de Trancoso

PUBLICIDADE

O cozinheiro Robson Santos da Silva, 32 anos, faleceu, na última sexta-feira (1º) após ser vítima de uma descarga elétrica em uma pousada, na qual trabalhava. O caso ocorreu em Trancoso, região litoral do estado da Bahia. As informações são do G1

O chef de cozinha foi eletrocutado e, posteriormente, ocorreu uma explosão com princípio de incêndio na cozinha da pousada. Ainda não há informações sobre qual era o equipamento era operado no momento do ocorrido.

Robson Santos foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto atendimento da região, porém não resistiu. Além do cozinheiro, outras pessoas presentes no estabelecimento chegaram a sentir a descarga elétrica. Entretanto, sem maior intensidade ao ponto de não precisarem de atendimento médico.

A Polícia Civil investiga o caso. Quanto ao estabelecimento, ele foi fechado.