Covid-19: Familiares oram em volta de hospitais

Familiares dos pacientes se ajoelharam, estenderam as mãos em direção aos hospitais e pediram pela recuperação dos doentes

Várias pessoas com parentes internados em hospitais, em decorrência da Covid-19, se reuniram para orar ao redor das unidades de saúde. Diversas imagens com cenas desse tipo foram registradas em hospitais na região Oeste de Santa Catarina. As informações são do Portal G1.

Os familiares dos pacientes se ajoelharam, estenderam as mãos em direção aos hospitais e pediram pela recuperação dos doentes contaminados com o coronavírus.

Um desses momentos reuniu mais de 20 pessoas em volta de um hospital privado de Chapecó. A imagem foi registrada pelo advogado José Valderi da Silva, de 43 anos, no sábado (27).

“Fiquei muito impactado, sensibilizado. Me deu uma tristeza e fiquei emocionado com o ímpeto de choro, porque dá um desespero na gente. Afinal de contas, sabemos de todo o contexto [que a cidade vive]. Fiquei preocupado. Enviei as imagens para o grupo da minha família, na ideia de conscientizá-los”, disse o advogado ao Portal G1.

De acordo com os boletins divulgados até a quarta-feira (3), Santa Catarina já soma 688.600 casos confirmados de Covid-19 e 7.618 mortes desde março do ano passado.

Nessa segunda-feira (2), três pessoas apareceram de joelhos e encostadas na estrutura do Hospital Salvatoriano Divino Salvador, em Videira-SC. De acordo com a direção da unidade hospitalar, a prática vem se tornando comum.

Até mesmo os agentes das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros se reuniram para prestar uma homenagem aos pacientes em volta de um hospital, em Xanxerê-SC, na última quinta-feira (25).

Foto: Reprodução