Covid-19: após 188 dias internado, paciente de 45 anos tem alta

PUBLICIDADE

Um homem, de 45 anos, que passou 188 dias internado após contrair a Covid-19 recebeu alta hospitalar. O servidor público Luciano Turatto chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou por 172 dias.

Ele foi internado no Hospital Regional Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos, no Oeste catarinense. Direção do hospital diz que a luta de Luciano contra a doença foi a mais longa registrada na unidade. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do estado, a média de permanência de pacientes com Covid-19 em UTI se mantém em 14 dias.

Luciano testou positivo para a doença em julho de 2020. De início, ele apresentou febre, cansaço, feridas pela boca e um quadro leve de diarreia. No entanto, a doença se agravou rapidamente e, já no dia 18 de julho, Luciano passou a sentir sintomas graves.

Antes mesmo do resultado dos exames, ele precisou ser internado. O Sars-CoV-2 afetou os pulmões, o fígado, rins, coração e o cérebro do paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os familiares, amigos e a equipe médica que acompanhou Luciano comemoraram a alta médica do funcionário público. Ele deixou o hospital em uma cadeira de rodas e passaram por um período de reaprendizagem para voltar a fazer coisas que lhe eram comuns antes de adoecer.