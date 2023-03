Coveiro descobre mulher enterrada viva em cemitério de MG

Ao chegar no local, a equipe ouviu os pedidos de socorro da mulher, que tinha ferimentos na cabeça

Uma mulher, de 36 anos, foi resgatada, nesta terça-feira (28), após ser enterrada viva no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar do Estado (PMMG), o coveiro do local encontrou um túmulo fechado com tijolos, cimento fresco e com vestígios de sangue e acionou a corporação.

Ao chegar no local, a equipe ouviu os pedidos de socorro da mulher, que tinha ferimentos na cabeça.

Mesmo confusa, a vítima contou que um grupo de homens encapuzados teria invadido sua casa e agrediram ela e o namorado. A mulher ainda conta que acordou já no cemitério.

A Polícia Civil de MG (PCMG) está investigando o caso.