Corretor de imóveis é acusado de aplicar R$ 2 milhões em golpes

O profissional teve recentemente seu registro cassado pelo Conselho Regional de Fiscalização do Profissional Corretor de Imóveis (Creci-SP)

Um proprietário de uma imobiliária sediada no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, está enfrentando acusações graves de aplicar golpes que totalizam mais de R$ 2 milhões em prejuízos para as vítimas envolvidas.

Cerca de 50 vítimas se uniram em redes sociais e grupos de WhatsApp para denunciar o corretor Ronaldo Rodrigues dos Santos.

O empresário já possui uma condenação por estelionato datada de 2021, quando foi processado por apropriar-se ilegalmente de R$ 200 mil de um cliente que negociava a compra de um imóvel por meio de sua imobiliária.

De acordo com os relatos, as vítimas de Ronaldo eram pessoas interessadas em comprar ou vender propriedades na capital paulista. Contudo, durante as negociações, foram vítimas de enganos que resultaram em perdas substanciais de dinheiro.

Ronaldo Rodrigues dos Santos alega inocência e defende sua empresa, a Imobiliária Rodrigues Maia, afirmando que ela está sendo alvo de uma campanha difamatória orquestrada por ex-empregados demitidos. Segundo ele, esses antigos colaboradores entraram em contato com indivíduos envolvidos em contratos rescindidos com a imobiliária para incitá-los contra a empresa.