Correia Poly V, tudo o que você precisa saber

As correias Poly V trata-se de um dos tipos mais importantes de correias, sendo fundamental dentro do processo da produção nas indústrias.

Isso acontece porque esta correia, devido ao seu formato, exige muito mais em termos de performance e de desempenho dentro do sistema de transmissão.

Assim, por conta da importância desse produto, é fundamental conhecer bem a respeito dele, como usar e quais vantagens dela para os outros tipos de correia.

Neste conteúdo, todos esses pontos vão ser destrinchados para que fique mais claro o porquê de optar pela compra da correia Poly V.

Conhecendo melhor a correia Poly V e sua funcionalidade

Uma correia Poly V é aquele tipo que conta com vários múltiplos frisos que possuem um formato V, combinando as características entre as correias em V e as correias do tipo planas.

Os frisos no formato em V ajudam a encaixar com uma maior precisão a correia nas polias que tenham ranhuras neste mesmo formato.

A função principal dela é fazer a transmissão do toque proveniente do motor até o sistema de polias acoplado, com o diferencial de que pode ser utilizada nas duas direções, permitindo assim o acionamento de diferentes acessórios simultaneamente.

Por conta de todas essas características, este é um tipo de correia com alta demanda no mercado e há muitas pessoas físicas e empresas interessadas nela.

No próximo tópico, vai ser explicado mais sobre como usar esta correia na prática!

Como fazer uso da correia Poly V?

A correia Poly V trata-se de um tipo de produto com alta versatilidade, o que ajuda a explicar a sua popularidade, visto que ela atende as necessidades do segmento industrial, em suas máquinas, mas também outros fins.

É o caso do seu uso em equipamentos de academia, como as esteiras, e os eletrodomésticos que fazem parte da chamada linha branca.

Para ficar mais claro sobre onde utilizar este tipo de correia, veja a lista a seguir mostrando algumas das aplicações principais dele:

Em sistemas de refrigeração

Em equipamentos de academia

Em equipamentos para fabricação do papel

Em escadas rolantes

Nos motores industriais

Nos equipamentos para jardinagem

Por que optar pelas correias Poly V ao invés das plantas?

Um dos motivos principais é que a presença de frisos em formato V ajudam a aumentar a área de contato existente entre a Poly V e a polia, em comparação à uma correia do tipo plana que tenha a mesma largura.

Assim, uma das maiores vantagens desta correia Poly V sobre a outra é que ela tem uma eficiência bem maior na transmissão da potência.

Uma outra enorme vantagem é que esses frisos presentes na correia Poly V ajudam a mantê-la mais alinhada junto às polias específicas ao longo do serviço, reduzindo assim a necessidade de refazer o alinhamento.

Por que fazer a utilização das correias Poly V?

Agora, a comparação é entre as correias Poly V e as correias no formato em V, que são o tipo comum.

No caso da Poly V, os níveis dos ruídos e da vibração gerados por ela são bem menores quando comparados com o que as correias V enviam durante o trabalho.

Mas há mais do que isso: no caso da correia Poly V, pelo fato de que ela é construída na forma de bloco com correias tipo V, então não existe motivo para se combinar essas correias diferentes.

Portanto, o que se obtém é uma necessidade bem menor de fazer manutenções dessa correia constantemente, e isso elimina de vez a oscilação durante a operação do equipamento.

Um outro ponto importante é que essa correia Poly V conta com uma vida útil muito maior do que a V, e essa duração pode ser até 4 vezes maior, o que chama muito a atenção.

Os projetistas, dessa forma, sempre optam pela Poly V, pois assim seus projetos possam ter maior durabilidade e menos problemas.

Por conta da eficiência maior da Poly V em transmitir a potência, é possível ainda citar algumas vantagens mais dela para a correia no formato em V, como:

A Poly V permite a utilização em polias e em motores que sejam menores

Há uma redução no consumo da energia proveniente dos motores elétricos

A correia esgota bem menos e isso gera um aumento da vida útil dela e mantém o equipamento funcionando

Reduz os requisitos do tensionamento

Conclusão

Como visto, a correia Poly V é a opção de correia industrial preferida hoje no mercado e há muitos motivos para isso, então é importante conhecer mais a respeito deste produto.

Neste conteúdo, trouxemos informações sobre essa correia e como usá-la, bem como as vantagens dela quando ela é comparada com outros tipos, caso da correia V e da plana.

O que achou do texto sobre a correia industrial Poly V?