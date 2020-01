Corredor colombiano chuta cachorro durante prova e perde patrocínio

PUBLICIDADE 

No dia 31 de dezembro de 2019 o colombiano Jaime Alejandro perdeu o patrocínio da Under Armour após chutar um cachorrinho durante os 15km da Saint Silvester Road Race. A prova é bastante tradicional e configura uma versão colombiana da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no Brasil.

Na ocasião, o atleta conquistou o segundo lugar na disputa, mas seu resultado foi ofuscado por sua atitude durante o percurso. Ele contou que agiu por impulso e retirou o animal com um chute. O vídeo viralizou na internet, a empresa patrocinadora tomou conhecimento da situação e anunciou o rompimento da parceria com o atleta.

“A Under Armour encerrou sua relação com Jaime Alejandro depois que o vídeo veio à tona nos últimos dias. A empresa não tolera nenhuma violência ou comportamento que possa prejudicar ou colocar animais em perigo”, diz trecho da nota oficial.