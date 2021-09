Corpo é encontrado no Recanto das Emas

As equipes de polícia estão fazendo rondas próximas ao local para procurar o possível autor. Até o momento, ninguém foi preso

O corpo de um homem deficiente físico foi encontrado na manhã desta quinta-feira (09) no Recanto das Emas. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima, que ainda não foi identificada, tinha marcas de violência na cabeça.

De acordo com Pablo Aguiar, o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia, o homem pode ter sido morto a pedradas. “Encontramos tijolos e pedras no local do crime que provavelmente teriam sido utilizados pelos criminosos para cometer o homicídio”, detalhou.

Aguarde mais informações