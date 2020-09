Corpo é encontrado dentro de mala; família confirma identificação da vítima

PUBLICIDADE

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala, nessa quarta-feira (2), que estava enterrada em uma cova rasa. A família de Thaianne Nascimento Oliveira, de 23 anos, fez o reconhecimento do corpo e legou que se trata da jovem. Ela estava desaparecida desde o dia 7 de agosto.

O corpo foi encontrado, m Ilhéus, cidade no sul da Bahia. A Polícia civil, ainda aguarda a realização de exames para que possa realizar a identificação oficial. Thaianne morava sozinha, no mesmo bairro onde foi encontrado o corpo, que estava em estado avançado de decomposição. O caso vai ser investigado, para que as autoridades encontrem o autor do crime.