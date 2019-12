Corpo decapitado é encontrado em meio a entulho 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (22), o corpo de um homem foi encontrado decapitado em um amontoado de lixo e resto de entulhos. De acordo com a polícia, ele foi assassinado em uma casa que funciona como uma boca de fumo e, em seguida, o corpo foi levado enrolado em um lençol para o local onde foi localizado.

De acordo com testemunhas, o homem era conhecido apenas pelo primeiro nome, ‘Michel’, e vivia cometendo crimes na região. O caso ocorreu em Parnamirim-RN. A cabeça do homem não foi encontrada.

De acordo com a polícia, a vítima tinha passagem pela polícia. A pessoa que cometeu o crime jogou o corpo em meio aos entulhos, porque o homem teria sido morto em uma boca de fumo, ainda segundo a polícia.

Dentro do imóvel suspeito, foram encontradas manchas de sangue, inclusive nas paredes, e móveis revirados. Ainda de acordo com a polícia, esse não foi o primeiro crime que ocorre na casa, que seria um ponto conhecido de consumo de drogas. Uma mulher já foi assassinada no mesmo local.